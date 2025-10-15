Новини
КНФ предупреди: Тези инвестиции носят рискове! Всеки, който иска да забогатее бързо, трябва да знае това
Автор: Вилислава Ветренска 11:40
©
Инвестициите, препоръчани от инструменти, базирани на изкуствен интелект (ИИ), носят рискове. За това предупреждават Комисията за финансов надзор и европейските надзорни органи.

Всеки, който иска да забогатее бързо чрез съвети от ИИ, трябва да знае, че публичните онлайн инструменти към този момент не са регулирани от надзорните органи, какъвто в България е Комисията за финансов надзор. Това означава, че те не са длъжни да действат в интерес на клиента, за разлика от лицензираните инвестиционни посредници.

Така, ако нещо се обърка, клиентите няма на кого да се оплачат или да се възползват от правото си да се обърнат към регулатор, в случай на спорове или жалби.

Изкуственият интелект не е изрично създаден, за да генерира инвестиционни съвети, затова може да доведе до финансови загуби, предупреждава още КФН.

Според европейските надзорни регулатори, инструментите, базирани на изкуствен интелект, често работят по начини, които дори техните разработчици не разбират напълно. Това ги прави изключително рискови, особено на нерегулирани финансови пазари.

КФН предупреждава, че има нарастващ брой уебсайтове и приложения, които предлагат генерирани от изкуствен интелект "идеи“ и предложения за търговия, най-често срещу сериозни месечни или годишни такси. Освен, че тези услуги са скъпи, те носят и сериозен риск от измама, предупреждават от КФН и европейските надзорни органи.

Всички инвеститори трябва да са наясно, че търговията с финансови инструменти е рискова дейност и прогнозирането на движението на цените е изключително трудно, ако не и невъзможно. Затова трябва да се внимава с приложения и сайтове, които твърдят, че могат да предвиждат бъдещи цени на ценни книжа с висока точност.

Друга особеност на ИИ е, че понякога използва стара, непълна или неправилна информация, което може да бъде подвеждащо и отново да доведе до загуба на сериозни средства.

Съветът на КФН е никога да не споделяте лични данни с онлайн платформи, базирани на ИИ (напр. име, възраст, пол, данни за контакт, титла, семейно положение или финансово състояние). Тези инструменти може да нямат адекватни мерки за сигурност, което излага вашата лична информация на риск.

