Извънредно положение в американски щат заради насилствени престъпления и трафик на наркотици

© Губернаторът на американския щат Ню Мексико обяви извънредно положение в отговор на насилствените престъпления и трафика на наркотици в северната част от щата, включително в две индиански общности.



Във връзка с обявеното извънредно положение от губернатора Мишел Гришам се предоставят 750 000 долара в отговор на призивите на местните власти и племенните служители в окръг Рио Ариба за подкрепления срещу престъпността с насилие, както и срещу други престъпления и трудности, свързани с незаконните наркотици, пише AP.



Обширният окръг се простира от град Еспаньола, на 40 километра северно от Санта Фе, до границата с щата Колорадо и отдавна е засегнат от употреба на опиати и високи нива на смъртност от предозиране с наркотици, като през последните години в по-населените райони се появяват лагери за бездомни.



"Ръстът на престъпната дейност допринесе за увеличаване на бездомността, семейната нестабилност и фаталните свръхдози наркотици, което оказва изключителен натиск върху местните власти и полицейските управления, които поискаха незабавна държавна помощ", заяви в изявление Гришам.



През април Лухан Гришам обяви извънредно положение в най-големия град на Ню Мексико - Албъкърки, заявявайки, че значителното увеличение на престъпността налага помощта на Националната гвардия на Ню Мексико.



По-рано, през 2023 г., тя отмени правото за носене на оръжие в обществените паркове и детски площадки в Албъкърки в отговор на серия от стрелби в щата, при които загинаха деца.



В окръг Рио Ариба не е имало незабавни искания за разполагане на войници, въпреки че новата декларация за извънредно положение позволява на властите да разположи Националната гвардия.