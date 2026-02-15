ЗАРЕЖДАНЕ...
Извънредно положение в Нова Зеландия заради проливни дъждове
Обявяването на извънредно положение беше поискано от контролера на групата Майкъл Маккартни и подписано от председателя на MWCDEM Group Ники Райли след консултация с кметовете на региона.
Районните съвети на Тараруа, Рангитикей и Манавату обявиха превантивно извънредно положение по-рано през деня.
Декларацията дойде, след като MetService издаде червено предупреждение за силен дъжд за части от Тайравити Гисборн, част от залива Хоук, част от Уангануи и Манавату, част от Уелингтън и Уайрарапа, Тайхапе, окръг Тараруа и планинската верига Тараруа, район Кайкоура и част от Кентърбъри.
"Някои от най-често използваните извънредни правомощия включват евакуация на обекти и места, влизане в помещения, затваряне на пътища и обществени места, спиране на полети, плавателни съдове, превозни средства и т.н., както и изземване на имущество, оборудване, материали или консумативи. От всички тях възможността за евакуация често е ключовата причина за обявяване на извънредно положение", каза Маккартни.
Енергийното дружество Powerco информира на своя уебсайт, че 4 291 имота на Северния остров остават без електрозахранване.
