Министерството на отбраната на страната. Екипажът на самолета е успял да катапултира навреме, пилотите са живи и няма опасност за живота им.
Машината е паднала в Карагандинска област, но няма поражения на земята, както и пострадали хора.
Мястото на катастрофата е отцепено, започнало е разследване на причините за инцидента.
текст: Милен Кандарашев
