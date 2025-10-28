ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изтекоха над 180 милиона акаунта и пароли, включително от Gmail
HIBP позволява на потребителите да проверят дали информацията им е била намерена в списъци с изтекли данни. Както обясни Хънт, файловете съдържат главно три вида данни: адреси на уебсайтове, имейл адреси и пароли. "Когато някой влезе в Gmail, имейл адресът и паролата се записват на gmail.com, поради което тези данни са достъпни “, добави той.
Google подчертава, че изтичането е свързано с широкообхватна дейност за кражба на информация, която засяга много видове онлайн услуги. За да защити потребителите на Gmail, компанията препоръчва активиране на двуфакторно удостоверяване (2FA) и използване на ключове за достъп вместо традиционни пароли .
Как можете да проверите акаунта си?
За да проверите дали акаунтът ви е бил компрометиран, посетете haveibeenpwned.com и въведете адреса си в списъка за търсене.
Уебсайтът ще провери дали адресът се е появявал в списъци, публикувани от хакери.
Ако установите, че сте били компрометирани, трябва да предприемете следните стъпки:
1. Незабавно сменете паролите, особено ако се използват на други платформи
2. Активирайте двуфакторно удостоверяване (2FA), където е възможно.
3. Избягвайте използването на повтарящи се или прости кодове, като например дати на раждане или често срещани думи.
4. Това изтичане на информация подчертава за пореден път колко е критично съзнателно да управляваме дигиталната си сигурност в свят, където данните ни са мишена всеки ден.
На потребителите, които смятат, че акаунтът им е бил компрометиран, се препоръчва незабавно да влязат в системата и да прегледат активността си. Google също така е въвел процес за нулиране на паролата в случаи на сериозни нарушения, като например скорошното.
