|Изследване: Хибрид между ураган и средиземноморска буря със сила 160 км/ч може да удари Балканите!
Какво означава това?
През последните 40 години центърът на активност на тропическите циклони се е преместил средно с 56 километра на десетилетие към северните ширини. Това означава, че райони като Япония, Южна Корея, Южна Европа и дори Средиземноморието вече се оказват в пътя на урагани и супербури.
"Виждаме пренареждане на климатичната карта на света,“ казва проф. Джеймс Кот от University of Wisconsin–Madison. "Местата, които никога не са усещали тропически вятър, сега започват да го преживяват.“
Причината – затоплящите се океани
Океаните са двигателят на циклони. Когато водата е по-топла, бурите се хранят с енергия. Днес повърхностната температура на тропическите морета е над 1,1°C по-висока, отколкото през XX век.
Това кара бурите да се раждат по-далеч от екватора и да се движат към по-хладни ширини, където атмосферата е по-нестабилна.
Европа в новата бурна зона
През последните години се наблюдават "медитерански циклони“ – хибрид между ураган и средиземноморска буря. Тези системи, наричани Medicanes, вече са удряли Италия, Гърция и дори Южна Франция с ветрове над 160 км/ч. Климатолозите предупреждават, че Балканите са следващата потенциална зона за подобни явления!!!
Северът вече не е безопасен
Северна Европа и дори Канада започват да изпитват по-чести пост-тропически системи – остатъци от урагани, които някога се разпадаха по-рано. Сега те запазват енергията си по-дълго заради по-топлата атмосфера. "Бурите не умират – те мигрират,“ казва проф. Кот.
Планета с нова траектория
Този процес е бавен, но постоянен – и необратим. До 2100 г. учените очакват границата на тропическата буря да се измести с още 500–700 км към полюсите. Това означава по-опасни ветрове за умерените ширини, по-малко предсказуеми сезони и нов тип климатичен риск.
Природата преначертава картата
"Циклоните са като огледало на океаните,“ казва проф. Катрин Дюран от CNRS. "Те отразяват тяхната температура и движение. А когато това огледало се изкриви – изкривява се и времето на планетата.“
Източник: Meteo Balkans
