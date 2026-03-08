Arab News.
В съобщение на платформата X на фарси, израелската армия предупреди, че ще преследва и всеки, който се опита да посочи наследник на Хаменей, тоест духовния орган ''Съвет от експерти'', който отговаря за избора на върховен лидер на Иран.
Израелските военни издадоха предупреждението, докато Съветът от експерти вече обяви, че е избрал следващия върховен лидер на Иран.
