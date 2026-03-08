Сподели close
Израелската армия предупреди днес, че ще продължи да преследва всеки наследник на върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, който беше убит при американски и израелски атаки срещу Иран, предава Arab News.

В съобщение на платформата X на фарси, израелската армия предупреди, че ще преследва и всеки, който се опита да посочи наследник на Хаменей, тоест духовния орган ''Съвет от експерти'', който отговаря за избора на върховен лидер на Иран.

Израелските военни издадоха предупреждението, докато Съветът от експерти вече обяви, че е избрал следващия върховен лидер на Иран.