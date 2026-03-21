Израелските твърдят, че са ударили производствени съоръжения за балистични ракети на Корпуса на Ислямската гвардия (КГИР) в Техеран по време на нощни удари, предава Times of Israel.''През нощта израелските военновъздушни сили, действайки въз основа на прецизно разузнаване на IDF, извършиха мащабен удар по Техеран... Ударът е насочен към съоръжения, използвани за производство на критични компоненти за разработване на балистични ракети, които принадлежат на апарата за сигурност на иранския режим'', се казва в изявление на КГИР в Telegram.Ударите включват централния комплекс на Корпуса на Ислямската гвардия, използван за производство и разработване на компоненти за балистични ракети, склад за ракетни компоненти и индустриална зона, както и комплекс на иранското Министерство на отбраната, отговорен за производството на ракетно гориво.На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Иран предприема ответни удари на израелска територия, както и по американски военни съоръжения в Близкия изток.