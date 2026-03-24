Министърът на отбраната Израел Кац обяви тази мярка след оценка на сигурността на високо равнище, като заяви, че израелските сили действат на ливанска територия, за да установят предна отбранителна линия и да отблъснат заплахите от северната част на Израел.
Кац заяви, че израелската армия вече е унищожила ключови преходи, използвани от "Хизбула“, включително мостове над река Литани, и ще поддържа контрол над останалата инфраструктура в района. Той добави, че операцията има за цел да разбие позициите на бойците и да попречи на групата да възстанови присъствието си в близост до границата.
"Хизбула допусна сериозна грешка“, заяви Кац, като обвини групата, че действа от името на Иран. Той предупреди, че израелските сили ще продължат да действат "с пълна сила“, докато не бъде гарантирана сигурността.
Министърът на отбраната заяви също, че на разселените жители на Южен Ливан няма да бъде позволено да се върнат в районите южно от река Литани, докато ситуацията със сигурността не се стабилизира, подчертавайки намерението на Израел да поддържа буферна зона в региона.
Съобщението идва на фона на засилващите се трансгранични военни действия и сигнализира за по-широки израелски усилия за преобразуване на обстановката със сигурността по северната му граница.
