Израелската армия е извършила нова мащабна въздушна атака срещу Иран, като този път цел на бомбардировките е бил командния център на военновъздушните сили (ВВС) на Иранския корпус на революционната гвардия (IRGC) в Техеран, който отговаря за оценката и отбраната на въздушното пространство. Това обяви днес говорителят на армията на Израел в социалната платформа Х.

''Израелските военновъздушни сили извършиха мащабна серия от удари срещу военни цели на иранския режим в Техеран. Един от основните удари в тази серия беше насочен към командния център на военновъздушните сили на IRGC, който отговаря за оценката и отбраната на въздушното пространство. Този команден център беше ключов команден пункт за противовъздушна отбрана в Техеран'', се казва в изявлението на говорителя на израелската армия.

Освен това, ''израелските военновъздушни сили са нанесли удари по системи за противовъздушна отбрана, командни центрове и логистични складове'' в района, добави говорителят.