© В неделя, 24 август, израелската армия обяви, че е бомбардирала няколко обекта в и около йеменската столица Сана, която е под контрола на бунта на хусите, съобщава Sky News.



В изявлението си Израелските отбранителни сили се посочват, че операцията е била насочена към военни обекти на "терористичния режим на хутите“ в Ходейда и Рас Иса, като те са описани като електроцентрали и пристанище, използвано за внос на петрол.



"Използването на тези съоръжения представлява допълнително доказателство за това как режимът на хусите използва гражданска инфраструктура за военни цели “, заявява израелската армия.



В социалните медии се появиха кадри, показващи мощна експлозия в района на удара. Израелските власти все още не са дали официални коментари.



Хусите контролират Северен Йемен. Останалата част от страната се контролира или от международно признато правителство, зависимо от Саудитска Арабия.



Припомняме, че в петък вечерта хусите изстреляха балистична ракета по Израел. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в Тел Авив и няколко града в централната част на страната.



Международното летище Бен Гурион в Тел Авив беше временно затворено поради заплаха за сигурността.



Според израелската армия ракетата е била прихваната от системи за противовъздушна отбрана и не е причинила никакви щети.



От влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня на 19 януари хусите многократно атакуват Израел с балистични ракети и дронове. Атаките им се засилиха, след като Израел възобнови интензивнит е атаки срещу обсадената Ивица Газа.



Хусите казват, че атаките срещу Израел са в отговор на израелските сили в Газа. Движението заявява, че атаките му ще продължат, докато израелската армия не спре военните операции срещу палестинците.



Атаките на хусите срещу Израел започва малко след началото на войната в Газа през октомври 2023 г., както самото движение обяснява ''като израз на солидарност с ХАМАС и палестинците''.



Движението досега многократно е извършвало обстрел с ''Шахеди'' и ракети по Израел, някои от които са успявали да пробият израелската противовъздушна отбрана.



Хусите също така извършват атаки по кораби, плаващи покрай бреговете на Йемен през Червено море и пролива Баб ел-Мандеб. Те твърдят, че атакуват само плавателни съдове, които по някакъв начин са свързани с Израел, САЩ или Обединеното кралство.