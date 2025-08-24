Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Израел нанесе въздушен удар по столицата на Йемен
Автор: Борислава Благоева 21:45Коментари (0)60
©
В неделя, 24 август, израелската армия обяви, че е бомбардирала няколко обекта в и около йеменската столица Сана, която е под контрола на бунта на хусите, съобщава Sky News.

В изявлението си Израелските отбранителни сили се посочват, че операцията е била насочена към военни обекти на "терористичния режим на хутите“ в Ходейда и Рас Иса, като те са описани като електроцентрали и пристанище, използвано за внос на петрол.

"Използването на тези съоръжения представлява допълнително доказателство за това как режимът на хусите използва гражданска инфраструктура за военни цели “, заявява израелската армия.

В социалните медии се появиха кадри, показващи мощна експлозия в района на удара. Израелските власти все още не са дали официални коментари.

Хусите контролират Северен Йемен. Останалата част от страната се контролира или от международно признато правителство, зависимо от Саудитска Арабия.

Припомняме, че в петък вечерта хусите изстреляха балистична ракета по Израел. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в Тел Авив и няколко града в централната част на страната.

Международното летище Бен Гурион в Тел Авив беше временно затворено поради заплаха за сигурността.

Според израелската армия ракетата е била прихваната от системи за противовъздушна отбрана и не е причинила никакви щети.

От влизането в сила на споразумението за прекратяване на огъня на 19 януари хусите многократно атакуват Израел с балистични ракети и дронове. Атаките им се засилиха, след като Израел възобнови интензивнит
е атаки срещу обсадената Ивица Газа.

Хусите казват, че атаките срещу Израел са в отговор на израелските сили в Газа. Движението заявява, че атаките му ще продължат, докато израелската армия не спре военните операции срещу палестинците.

Атаките на хусите срещу Израел започва малко след началото на войната в Газа през октомври 2023 г., както самото движение обяснява ''като израз на солидарност с ХАМАС и палестинците''.

Движението досега многократно е извършвало обстрел с ''Шахеди'' и ракети по Израел, някои от които са успявали да пробият израелската противовъздушна отбрана.

Хусите също така извършват атаки по кораби, плаващи покрай бреговете на Йемен през Червено море и пролива Баб ел-Мандеб. Те твърдят, че атакуват само плавателни съдове, които по някакъв начин са свързани с Израел, САЩ или Обединеното кралство.

Още по темата: общо новини по темата: 373
16.07.2025 »
10.07.2025 »
09.07.2025 »
08.07.2025 »
30.06.2025 »
30.06.2025 »
предишна страница [ 1/63 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Майката на малкия Иван от Разлог, който загина в Несебър: Той ме питаше "добър ли съм, мамо?". Когато му казвах, че е моята гордост, той ходеше наперен
Майката на малкия Иван от Разлог, който загина в Несебър: Той ме питаше "добър ли съм, мамо?". Когато му казвах, че е моята гордост, той ходеше наперен
19:53 / 22.08.2025
Жесток инцидент със загинал младеж в Петричко
Жесток инцидент със загинал младеж в Петричко
22:28 / 22.08.2025
Мистериозна кражба на шоколад в Сандански
Мистериозна кражба на шоколад в Сандански
11:31 / 22.08.2025
Временно промят маршрута на благоевградската Линия 1 заради ремонт на Е-79
Временно промят маршрута на благоевградската Линия 1 заради ремонт на Е-79
15:02 / 22.08.2025
ЮЗУ "Неофит Рилски" обяви таксите за обучение срещу заплащане за 2025/2026 г.
ЮЗУ "Неофит Рилски" обяви таксите за обучение срещу заплащане за 2025/2026 г.
12:17 / 22.08.2025
Имотният данък: От около 502 лв. на човек в Несебър до под 4 лв. в Сатовча
Имотният данък: От около 502 лв. на човек в Несебър до под 4 лв. в Сатовча
21:47 / 22.08.2025
Защо чешмяната вода по родното Черноморие не е за приходящите туристи?
Защо чешмяната вода по родното Черноморие не е за приходящите туристи?
15:05 / 22.08.2025
Актуални теми
Катастрофи в София
Борба за влияние в Близкия Изток
България в еврозоната
Лято 2025
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: