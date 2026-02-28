Сподели close
Израелски официални лица са потвърдили пред Sky, че са започнали атаки срещу Иран, От своя страна вестник New York Times съобщава, че САЩ са започнали военни удари срещу Иран.

Американските удари срещу Иран са в ход, според вестник New York Times, който цитира американски официален представител.

Агенция Associated Press също съобщава, че САЩ участват в ударите на Израел срещу Иран.

Израелски представител на отбраната също така заявява пред агенция Reuters, че операцията от тази сутрин е била координирана със САЩ.

Израел заявява, че е започнал превантивна атака срещу Иран, съобщава министърът на отбраната на страната.

Израел Кац обяви извънредно положение и описа атаката като "премахване на заплахи“.

Това се случва, след като свидетели в Техеран твърдят, че са чули експлозия, според Associated Press. Иранската държавна телевизия потвърди експлозията, без да даде повече подробности.

Сирени прозвучаха и в цял Израел, което според военните на страната е "проактивна тревога, за да подготви обществеността за възможността от изстрелване на ракети към държавата Израел“.