|Израел е уведомил ООН, че ще намали очаквания брой камиони в Газа
Олга Черевко, говорител на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA) в Газа, беше попитана от репортер по време на брифинг дали израелски служители са информирали ООН, че очакваният брой камиони ще бъде забавен или намален поради броя на освободените досега заложници.
В отговор Черевко заяви: "Получихме това съобщение от израелските власти и, разбира се, продължаваме да насърчаваме страните да се придържат към споразуменията, които са посочени в параметрите на прекратяването на огъня“.
Reuters съобщи във вторник, че Израел е заявил на ООН, че от сряда ще позволи в Ивицата Газа само 300 камиона с помощ – половината от договорения брой – и че в анклава няма да се допуска гориво или газ, освен за специфични нужди, свързани с хуманитарната инфраструктура.
CNN не успя да потвърди цифрата и се свърза с израелските власти, включително COGAT - израелската агенция, която контролира влизането на помощи в анклава.
Съгласно споразумението, постигнато с посредничеството на САЩ, Хамас и неговите съюзници трябваше да освободят всички останали заложници, живи и мъртви, в рамките на 72 часа след обявяването на прекратяване на огъня.
Въпреки това, само четирима от 28-те починали заложници бяха върнати в Израел, след като 20-те живи заложници бяха освободени вчера. Както CNN съобщи миналата седмица, Израел е преценил, че Хамас може да не успее да намери и върне всички останали мъртви заложници в Газа.
