Израел е уведомил ООН, че ще намали очаквания брой камиони в Газа

© Израелските власти уведомиха Организацията на обединените нации, че броят на хуманитарните камиони, които се очаква да бъдат допуснати в Газа, ще бъде намален или забавен поради ограничения брой загинали заложници, освободени досега от Хамас, заяви говорител на ООН във вторник, предаде CNN.



Олга Черевко, говорител на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA) в Газа, беше попитана от репортер по време на брифинг дали израелски служители са информирали ООН, че очакваният брой камиони ще бъде забавен или намален поради броя на освободените досега заложници.



В отговор Черевко заяви: "Получихме това съобщение от израелските власти и, разбира се, продължаваме да насърчаваме страните да се придържат към споразуменията, които са посочени в параметрите на прекратяването на огъня“.



Reuters съобщи във вторник, че Израел е заявил на ООН, че от сряда ще позволи в Ивицата Газа само 300 камиона с помощ – половината от договорения брой – и че в анклава няма да се допуска гориво или газ, освен за специфични нужди, свързани с хуманитарната инфраструктура.



CNN не успя да потвърди цифрата и се свърза с израелските власти, включително COGAT - израелската агенция, която контролира влизането на помощи в анклава.



Съгласно споразумението, постигнато с посредничеството на САЩ, Хамас и неговите съюзници трябваше да освободят всички останали заложници, живи и мъртви, в рамките на 72 часа след обявяването на прекратяване на огъня.



Въпреки това, само четирима от 28-те починали заложници бяха върнати в Израел, след като 20-те живи заложници бяха освободени вчера. Както CNN съобщи миналата седмица, Израел е преценил, че Хамас може да не успее да намери и върне всички останали мъртви заложници в Газа.