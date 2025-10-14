Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Израел е уведомил ООН, че ще намали очаквания брой камиони в Газа
Автор: Лора Димитрова 21:18Коментари (0)37
©
Израелските власти уведомиха Организацията на обединените нации, че броят на хуманитарните камиони, които се очаква да бъдат допуснати в Газа, ще бъде намален или забавен поради ограничения брой загинали заложници, освободени досега от Хамас, заяви говорител на ООН във вторник, предаде CNN.

Олга Черевко, говорител на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA) в Газа, беше попитана от репортер по време на брифинг дали израелски служители са информирали ООН, че очакваният брой камиони ще бъде забавен или намален поради броя на освободените досега заложници.

В отговор Черевко заяви: "Получихме това съобщение от израелските власти и, разбира се, продължаваме да насърчаваме страните да се придържат към споразуменията, които са посочени в параметрите на прекратяването на огъня“.

Reuters съобщи във вторник, че Израел е заявил на ООН, че от сряда ще позволи в Ивицата Газа само 300 камиона с помощ – половината от договорения брой – и че в анклава няма да се допуска гориво или газ, освен за специфични нужди, свързани с хуманитарната инфраструктура.

CNN не успя да потвърди цифрата и се свърза с израелските власти, включително COGAT - израелската агенция, която контролира влизането на помощи в анклава.

Съгласно споразумението, постигнато с посредничеството на САЩ, Хамас и неговите съюзници трябваше да освободят всички останали заложници, живи и мъртви, в рамките на 72 часа след обявяването на прекратяване на огъня.

Въпреки това, само четирима от 28-те починали заложници бяха върнати в Израел, след като 20-те живи заложници бяха освободени вчера. Както CNN съобщи миналата седмица, Израел е преценил, че Хамас може да не успее да намери и върне всички останали мъртви заложници в Газа.

Още по темата: общо новини по темата: 547
13.10.2025 Да видиш сина си след 2 години в плен на ХАМАС: Майката на Матан, който има български корени - неузнаваема
13.10.2025 Георг Георгиев след срещата с Вадефул: Между България и Германия стоят много силни връзки, гледаме в една посока
13.10.2025 Тръмп подписа историческия мирен план за Газа часове след завръщането на всички живи заложници в Израел
13.10.2025 Външно: Посрещаме с облекчение освобождаването на израелските заложници от
Газа
13.10.2025 Заложникът с българско гражданство Матан Ангрест е вече на свобода
13.10.2025 ХАМАС освободи втората група от 13 заложници
предишна страница [ 1/92 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
Д-р Валентин Симеонов: Не бива да мислим, че Господ е българин! Когато става дума за природата, тя не прави компромиси
Д-р Валентин Симеонов: Не бива да мислим, че Господ е българин! Когато става дума за природата, тя не прави компромиси
09:15 / 12.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Една газирана напитка на ден може значително да увеличи риска от чернодробни заболявания
Една газирана напитка на ден може значително да увеличи риска от чернодробни заболявания
12:17 / 12.10.2025
"Ние, потребителите": Внимавайте при покупка на тематични костюми и украси за Halloween
"Ние, потребителите": Внимавайте при покупка на тематични костюми и украси за Halloween
11:44 / 12.10.2025
Актуални теми
Природни стихии
Конфликт Израел-Газа
Разпадането на правителството “Желязков”
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: