Израелските власти частично отвориха въздушното пространство на страната за излитания за първи път от 28 февруари, като първите полети с ограничен брой пътници излетяха от летище ''Бен Гурион'' близо до Тел Авив. Това съобщиха от Израелската летищна администрация, предава The Times of Israel.

''В съответствие с разрешението на израелското Министерство на транспорта и инструкциите на органите за сигурност и Командването на вътрешния фронт, процедурите за излитане на международни полети бяха активирани на 8 март в 8:00 ч. (съвпада с българско време)'' се казва в изявление на Израелската летищна администрация. 

Израелските авиокомпании El Al, Israir, Arkia и Air Haifa получиха разрешение да летят с пътници, отбелязаха от администрацията.

Главното летище на Израел беше затворено от първите часове на военната операция на Израел срещу Иран, която започна сутринта на 28 февруари. На сутринта на 5 март първите пътнически самолети за пръв път кацнаха на летището. Става въпрос за ограничен брой евакуационни полети, изпълнявани от някои израелски авиокомпании.