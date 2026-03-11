Сподели close
Израел ще продължи войната срещу Иран "неопределено време“, заяви министърът на отбраната на страната Израел Кац. Междувременно двама израелски официални представители са заявили пред Reuters, че израелското правителство не смята, че Доналд Тръмп е на път да разпореди края на войната.

Те са признали обаче, че няма сигурност дали войната ще доведе до срива на духовенския режим в Иран.

Имаше известно объркване относно времевата рамка на войната, тъй като американската администрация изпрати двусмислени сигнали относно плановете си.

Тръмп заяви тази седмица, че войната "скоро ще приключи“, но също така заплаши Иран с по-нататъшни действия.

Пийт Хегсет, американският министър на отбраната, заяви вчера, че САЩ "няма да отстъпят, докато врагът не бъде напълно и решително победен“ и че ще го направят "по нашия график“.