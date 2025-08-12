Изобилие от вторични трусове след земетресението от 6.1 по Рихтер в Турция

© Балъкесир, северозападна провинция на Турция, беше ударена в неделя от силно земетресение с магнитуд 6.1. Епицентърът е в близост на градчетата Бигадич (на север-североизток от епицентъра; около 15 хиляди жители) и Съндъргъ (на югоизток от епицентъра; 11 хил.ж.). Земетресението е с плитък фокус – началната точка на разкъсване е на дълбочина от около 8 километра под земната повърхност.



Земетръсните осцилации в епицентралния район са съборили някои изоставени и неподдържани сгради. Срутени са и две минарета на джамии, очевидно пострадали при минали неблагоприятни събития. По всяка вероятност, сътресенията в градовете Бигадич и Съндъргъ са били с интензивност до VII-VIII степен. Това каза за "Фокус" сеизмологът Румяна Главчева.



От специализирана и медийна информация се знае, че земетресението с магнитуд 6.1 е усетено освен в Турция (тук трябва да отбележим невероятната чувствителност на двама жители на Газиантеп, Източна Турция – на около 850 километра от земетръсния източник), още в съседните Гърция (Лесбос, Санторини, Хиос, Кос, Родос, Кипър, Северно Беломорие), България, Румъния, РСМ.



У нас главното земетресение е усетено по черноморското крайбрежие (Приморско II-III степен, Бургас II-III, Несебър II, Свети Влас II-III, Варна II степен максимум) и във вътрешността на страната: с интензивност от III-IV степен в Кърджали, III степен в Хасково, II степен в Пловдив, Пазарджик; по-слабо, т.е. само в единични случаи е усетено по високи етажи до 560 километра от епицентъра в Горна Оряховица, Петрич, Благоевград, Русе и София.



След главния трус в региона на земетръсното огнище са регистрирани над 950 вторични труса с магнитуд в интервала 1.2-4.6. Максималният афтершок засега, този с магнитуд 4.6, се е случил 8 минути след земетресението с магнитуд 6.1. Земетресенията с магнитуд 3 и по-голям - със сигурност усетени в епицентралния район, а относително по-силните и по-далеч, са около 200, т.е. малко над 20% от регистрираните.



Земетръсният регион се намира в област на вътреконтинентални разкъсвания, основно ориентирани североизток-югозапад и северозапад-югоизток. Те се дължат на деформации, причинени от взаимодействие между трите плочи: Евразийска, Арабска и Африканска. Това взаимодействие резултира в сложна обстановка на подпъхване, междуконтинентален сблъсък, разбягване на земни маси и разтягане на земната обвивка (кората).



За времето на доинструменталния период (преди 1900 г.) в региона са известни две земетресения с максимална интензивност на въздействие от осма степен – създаване на повреди в сгради до събаряне на стени и/или покриви. Епицентрите им са локализирани на 30-40 километра северно от новия епицентър.



Във времето на инструментална регистрация – 20-21 век – два случая са съизмерими по сила с новата проява. На 28 октомври 1942 година на близо 30 километра запад-югозападно е фиксиран епицентърът на земетресение с магнитуд 6.0. А на 25 март 1969 земетресение с магнитуд 6.1 се осъществява на същото разстояние, но в източна посока