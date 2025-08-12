ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Изобилие от вторични трусове след земетресението от 6.1 по Рихтер в Турция
Земетръсните осцилации в епицентралния район са съборили някои изоставени и неподдържани сгради. Срутени са и две минарета на джамии, очевидно пострадали при минали неблагоприятни събития. По всяка вероятност, сътресенията в градовете Бигадич и Съндъргъ са били с интензивност до VII-VIII степен. Това каза за "Фокус" сеизмологът Румяна Главчева.
От специализирана и медийна информация се знае, че земетресението с магнитуд 6.1 е усетено освен в Турция (тук трябва да отбележим невероятната чувствителност на двама жители на Газиантеп, Източна Турция – на около 850 километра от земетръсния източник), още в съседните Гърция (Лесбос, Санторини, Хиос, Кос, Родос, Кипър, Северно Беломорие), България, Румъния, РСМ.
У нас главното земетресение е усетено по черноморското крайбрежие (Приморско II-III степен, Бургас II-III, Несебър II, Свети Влас II-III, Варна II степен максимум) и във вътрешността на страната: с интензивност от III-IV степен в Кърджали, III степен в Хасково, II степен в Пловдив, Пазарджик; по-слабо, т.е. само в единични случаи е усетено по високи етажи до 560 километра от епицентъра в Горна Оряховица, Петрич, Благоевград, Русе и София.
След главния трус в региона на земетръсното огнище са регистрирани над 950 вторични труса с магнитуд в интервала 1.2-4.6. Максималният афтершок засега, този с магнитуд 4.6, се е случил 8 минути след земетресението с магнитуд 6.1. Земетресенията с магнитуд 3 и по-голям - със сигурност усетени в епицентралния район, а относително по-силните и по-далеч, са около 200, т.е. малко над 20% от регистрираните.
Земетръсният регион се намира в област на вътреконтинентални разкъсвания, основно ориентирани североизток-югозапад и северозапад-югоизток. Те се дължат на деформации, причинени от взаимодействие между трите плочи: Евразийска, Арабска и Африканска. Това взаимодействие резултира в сложна обстановка на подпъхване, междуконтинентален сблъсък, разбягване на земни маси и разтягане на земната обвивка (кората).
За времето на доинструменталния период (преди 1900 г.) в региона са известни две земетресения с максимална интензивност на въздействие от осма степен – създаване на повреди в сгради до събаряне на стени и/или покриви. Епицентрите им са локализирани на 30-40 километра северно от новия епицентър.
Във времето на инструментална регистрация – 20-21 век – два случая са съизмерими по сила с новата проява. На 28 октомври 1942 година на близо 30 километра запад-югозападно е фиксиран епицентърът на земетресение с магнитуд 6.0. А на 25 март 1969 земетресение с магнитуд 6.1 се осъществява на същото разстояние, но в източна посока
|Още по темата:
|общо новини по темата: 232
|предишна страница [ 1/39 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: