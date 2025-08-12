Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Изобилие от вторични трусове след земетресението от 6.1 по Рихтер в Турция
Автор: ИА Фокус 20:49Коментари (0)47
©
Балъкесир, северозападна провинция на Турция, беше ударена в неделя от силно земетресение с магнитуд 6.1. Епицентърът е в близост на градчетата Бигадич (на север-североизток от епицентъра; около 15 хиляди жители) и Съндъргъ (на югоизток от епицентъра; 11 хил.ж.). Земетресението е с плитък фокус – началната точка на разкъсване е на дълбочина от около 8 километра под земната повърхност.

Земетръсните осцилации в епицентралния район са съборили някои изоставени и неподдържани сгради. Срутени са и две минарета на джамии, очевидно пострадали при минали неблагоприятни събития. По всяка вероятност, сътресенията в градовете Бигадич и Съндъргъ са били с интензивност до VII-VIII степен. Това каза за "Фокус" сеизмологът Румяна Главчева. 

От специализирана и медийна информация се знае, че земетресението с магнитуд 6.1 е усетено освен в Турция (тук трябва да отбележим невероятната чувствителност на двама жители на Газиантеп, Източна Турция – на около 850 километра от земетръсния източник), още в съседните Гърция (Лесбос, Санторини, Хиос, Кос, Родос, Кипър, Северно Беломорие), България, Румъния, РСМ.

У нас главното земетресение е усетено по черноморското крайбрежие (Приморско II-III степен, Бургас II-III, Несебър II, Свети Влас II-III, Варна II степен максимум) и във вътрешността на страната: с интензивност от III-IV степен в Кърджали, III степен в Хасково, II степен в Пловдив, Пазарджик; по-слабо, т.е. само в единични случаи е усетено по високи етажи до 560 километра от епицентъра в Горна Оряховица, Петрич, Благоевград, Русе и София.

След главния трус в региона на земетръсното огнище са регистрирани над 950 вторични труса с магнитуд в интервала 1.2-4.6. Максималният афтершок засега, този с магнитуд 4.6, се е случил 8 минути след земетресението с магнитуд 6.1. Земетресенията с магнитуд 3 и по-голям - със сигурност усетени в епицентралния район, а относително по-силните и по-далеч, са около 200, т.е. малко над 20% от регистрираните.

Земетръсният регион се намира в област на вътреконтинентални разкъсвания, основно ориентирани североизток-югозапад и северозапад-югоизток. Те се дължат на деформации, причинени от взаимодействие между трите плочи: Евразийска, Арабска и Африканска. Това взаимодействие резултира в сложна обстановка на подпъхване, междуконтинентален сблъсък, разбягване на земни маси и разтягане на земната обвивка (кората).

За времето на доинструменталния период (преди 1900 г.) в региона са известни две земетресения с максимална интензивност на въздействие от осма степен – създаване на повреди в сгради до събаряне на стени и/или покриви. Епицентрите им са локализирани на 30-40 километра северно от новия епицентър.

Във времето на инструментална регистрация – 20-21 век – два случая са съизмерими по сила с новата проява. На 28 октомври 1942 година на близо 30 километра запад-югозападно е фиксиран епицентърът на земетресение с магнитуд 6.0. А на 25 март 1969 земетресение с магнитуд 6.1 се осъществява на същото разстояние, но в източна посока

Още по темата: общо новини по темата: 232
11.08.2025 »
30.07.2025 »
02.07.2025 »
01.07.2025 »
01.07.2025 »
24.06.2025 »
предишна страница [ 1/39 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
14:42 / 11.08.2025
Експерт предупреди за еврото: Да се внимава с измами при обмен на пари и грешки при връщане на ресто
Експерт предупреди за еврото: Да се внимава с измами при обмен на пари и грешки при връщане на ресто
12:51 / 10.08.2025
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Пожарът в Сунгурларе: Има голяма опасност положението отново да излезе извън контрол, ако вятърът обърне посоката
Пожарът в Сунгурларе: Има голяма опасност положението отново да излезе извън контрол, ако вятърът обърне посоката
10:22 / 10.08.2025
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
16:47 / 11.08.2025
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
10:21 / 10.08.2025
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
15:40 / 11.08.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
България в еврозоната
Пожари 2025
Държавата разпродава имоти
Туризъм
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: