Компютърният гигант Nvidia обяви, че замразява сделката, с която трябваше да бъдат инвестирани 100 милиарда долара в OpenAI – компанията, която притежава ChatGPT. Това съобщава, като се позовава на отлично запознати източници. Според информацията от ръководството на Nvidia са изразили съмнения в ефективността на подобна сделка с оглед последните промени на пазара на изкуствения интелект. Очакванията бяха, че компанията ще съдейства за изчислителни центрове с мощност най-малко 10 гигавата, които да обслужват OpenAI. Сделката включваше споразумение производителят на чипове да отпусне 100 милиарда долара за изграждането на центровете, а от OpenAI да наемат от Nvidia компютърни чипове. Собственикът на хардуерния гигант Дженсън Хуанг, обаче, е изразил недоволството си от липсата на дисциплина в управлението на OpenAI. Освен това конкуренцията от страна на Google и Anthropic подлага сделката също на изпитание. Въпреки неочакваното замразяване на огромната инвестиция от Nvidia заявяват, че OpenAI остава предпочитан партньор в развитието на изкуствения интелект.