|Изненада за чужденците, които са нарушили правилата за движение в Гърция
С нова цифрова система, която е свързана с митницата, ще се проверяват всички автомобили, които напускат Гърция, съобщава БНР.
По регистрационните номера митническите власти получават в реално време информация, дали има наложена глоба за пътно нарушение.
Плащането ще става на митническия пункт на сухопътната граница преди напускане на страната.
Същата система се поставя и на летищата в секторите, където се отдават автомобили под наем. При напускане на Гърция с ферибот по същия начин ще се отчитат неплатени глоби по регистрационните табели.
Министърът на цифровото управление Димитрис Папастергиу коментира, че тази нова цифрова програма изравнява задълженията на гръцките и чуждестранни шофьори и защитава държавата от укриване на данъци.
Новата система ще увеличи приходите на общините, защото средствата от глобите се влагат за подобряване на пътищата.
Гръцките власти припомнят, че е забранено да се шофира със замърсени регистрационни номера.
С 350 евро се наказва всеки опит за поставяне на стикери или умишлено прикриване на цялата информация по регистрацията на автомобила.
