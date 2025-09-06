ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Италия казва последно "сбогом" на краля Джорджо Армани
Армани, собственик на луксозна модна империя за милиарди долари, почина в четвъртък след месеци на боледуване и ще бъде погребан на частно погребение в понеделник (8 септември) в Милано. Стотици хора се наредиха на опашка за началото на двудневното поклонение в Teatro Armani, минималистичната, но луксозна централа на компанията в Милано.
За да каже последно "сбогом" на големия дизайнер в Милано пристигна Донатела Версаче.
Донатела бе в Armani Theatre с букет бели цветя в ръка, тя не е пожелала да направи изявление при влизането си, предава Rai.
По-рано режисьорът Лука Гуаданино и журналистът и филмов продуцент Карло Антонели публикуваха в Corriere della Sera некролог, който разказва и възпоменава Джорджо Армани като сценарий на филм.
"Този малък правоъгълник от хартия всъщност е вселена с формата на паралелепипед със стени в различни нюанси на сивото и пясъчното. На пръв поглед повърхностите са матови. Но после, бавно, виждате ли? Те се запълват. Те съдържат пътя на една сила, която преминава през цялата история на ХХ век, войната, възобновяването, мъглата, раждането на дизайна в Милано ..."
Ден по-рано образът на краля на модата бе прожектиран на стадион "Бергамо" преди квалификационния мач за Световното първенство между Италия и Естония.
В родния град на Армани Пиаченца е обявен градски траур и знамената са спуснати наполовина. Кметът на града Катя Тараскони подписа постановление, с което официално обявява градски траур за целия ден на 8 септември, когато ще се състои погребението на Джорджо Армани, като подчерта "изключителната човешка, морална и професионална стойност на Джорджо Армани“ и силната връзка, която той поддържаше през годините с родния си край".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3726
|предишна страница [ 1/621 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
14:39 / 04.09.2025
Анализ: Едва 4–6 линейки за целия град и околните села в Благоевград
12:23 / 04.09.2025
Разлог с първите си "умни" пейки
12:43 / 04.09.2025
Ако обменяте валута в чейндж бюра - спрете!
18:50 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: