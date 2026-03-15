Военната база в Кувейт, където са разположени американски и италиански военнослужещи, беше атакувана вчера от дронове. В резултат на атаката са унищожени италианските дронове, които са съхранявани там за оперативни мисии. Това съобщи днес Министерството на отбраната на Италия, съобщава LBC.

От Министерството на отбраната на страната поясняват, че базата ''Али Ал-Салем'' в Кувейт, където са разположени американски и италиански военен персонал и техника, е била ударена.

В резултат на атаката е повреден оръжеен хангар, а дроновете вътре в него са били унищожени.

Министерството на отбраната не уточни какъв е произхода на дрона, ударил базата.

Припомняме, че вчера два дрона удариха военновъздушната база ''Ахмед Ал-Джабер'' в Кувейт.