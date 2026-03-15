От Министерството на отбраната на страната поясняват, че базата ''Али Ал-Салем'' в Кувейт, където са разположени американски и италиански военен персонал и техника, е била ударена.
В резултат на атаката е повреден оръжеен хангар, а дроновете вътре в него са били унищожени.
Министерството на отбраната не уточни какъв е произхода на дрона, ударил базата.
Припомняме, че вчера два дрона удариха военновъздушната база ''Ахмед Ал-Джабер'' в Кувейт.
