ЗАРЕЖДАНЕ...
Историята на "усмихнатата" домакинска гъба, която носи милиони на създателя си
©
Изобретателят й Арън Крауз продава първата си компания за полиращи подложки на 3M през 2008 г. Тогава той се опитва да включи в сделката и новата си разработка – гъба, която първоначално е замислена като ръчен скраб за почистване, разказва businessnovinite.bg. От компанията обаче изваждат продукта от договора и го оставят на Крауз с аргумента, че няма пазарна стойност. Гъбата остава забравена в кутия в продължение на три години.
Всичко се променя през 2011 г., когато съпругата му го моли да почисти мухлясалите градински мебели. Крауз използва отхвърления продукт и остава изненадан от резултата – повърхностите заблестяват. Тогава осъзнава, че гъбата има огромен потенциал за домакинството.
"Веднага разбрах, че това може да бъде най-добрият инструмент за миене на съдове в света“, признава той.
Успехът идва с Shark Tank
Крауз инвестира 150 хиляди долара, за да патентова продукта, и започва да го продава първо в малки вериги магазини, а по-късно и онлайн и по телевизионния канал QVC. Истинският пробив идва след участието му в предаването Shark Tank през 2012 г., където получава инвестиция от 200 000 долара срещу 20% от компанията от предприемачката Лори Грайнър.
Само в рамките на 24 часа след излъчването на епизода продажбите на Scrub Daddy надхвърлят 1 милион долара. От този момент марката се превръща в истински феномен.
Бизнес за стотици милиони
През 2023 г. оборотът на Scrub Daddy достига 220 милиона долара, а компанията вече разполага със собствена база, складове, студио и развоен отдел. Освен класическите гъби, марката предлага и мопове, четки, препарати и други почистващи продукти. Всяка година на пазара излизат по две до три нови разработки.
През март 2023 г. Scrub Daddy сключва стратегическо партньорство с глобалния гигант Unilever, което отваря пътя на марката към международните пазари.
Още от категорията
/
Цената на златото отново премина ключово ниво. Защо благородният метал стига до космически стойности?
12.12
Евростат: Малките предприятия, с персонал под 50 работници, генерират 12,2 трилиона евро нетен оборот
09.12
Гръцките фермери нахлуха на пистите на едно от летищата на Крит, готвят се да блокират пристанището в Солун
08.12
Reuters: Унгарската MOL отправи запитване към САЩ, иска да купи активите на "Лукойл" в България
04.12
Експерт: ЕС няма дързост да предприеме по-сериозна крачка и да промени радикално правилата, които задушават бизнеса
23.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Познавачи: Не ходете в Гърция по празниците, скъпотията е страшна...
15:34 / 12.12.2025
Цената на златото отново премина ключово ниво. Защо благородният ...
14:51 / 12.12.2025
ЕК обмисля втора схема за заеми SAFE за отбранителни проекти
14:36 / 12.12.2025
Земетресение в Румъния
12:17 / 12.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.