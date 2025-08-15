ЗАРЕЖДАНЕ...
|Историческа среща: Тръмп и Путин си стиснаха ръцете преди срещата на върха в Анкъридж
Лидерите се поздравиха на пистата на съвместната база Елмендорф-Ричардсън, където служители са издигнали специална сцена с голям надпис "Аляска 2025“, заобиколена от паркирани изтребители и червени килими. Военни в униформи стояха нащрек наблизо. B-2 и F-22 – военни самолети, проектирани да се противопоставят на Русия по време на Студената война – прелетяха над мястото, за да отбележат момента.
Прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит заяви, че предварително планираната среща между Тръмп и Путин вече е тристранна среща, в която ще участват държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф. Към Путин ще се присъединят външният министър Сергей Лавров и съветникът по външните работи Юри Ушаков. Промяната показва, че Белият дом възприема по-предпазлив подход, отколкото по време на срещата в Хелзинки през 2018 г., когато Тръмп и Путин се срещнаха за първи път на четири очи само с преводачите си в продължение на два часа.
Очаква се Путин и Тръмп да дадат съвместна пресконференция в края на срещата на върха.
