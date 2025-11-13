Сподели close
Испанското министерство на земеделието нареди незабавна забрана за отглеждането на птици, за да се предотврати разпространението на птичи грип, предава The Local.

Заповедта се отнася за всички птицеферми, включително биологични предприятия и дребни производители, продаващи директно на потребителите, се казва в изявлението.

Патиците и гъските трябва да се отглеждат отделно от другите птици, а домашните птици ще бъдат забранени на панаири, изложби и културни събития. Не е обявена крайна дата на забраната.

"Мярката е в отговор на повишения риск от навлизане на болестта в Испания през последната седмица, предвид броя на огнищата, съобщени в цяла Европа“, подчертава от министерството.

Национални мерки за ограничаване на отглеждането са наложени и в Обединеното кралство и Франция.

Решението удължава предишните мерки, които изискваха птиците във високорискови райони да се държат на закрито.

Досега в Испания са потвърдени 14 случая на птичи грип, половината от които в региона на Кастилия и Леон, докато от юли насам в Европа са регистрирани общо 139 случая.