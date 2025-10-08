Ирис Сталцер се бори за живота си: Децата на новоизбрания кмет в Германия са задържани след нападението?

© The Independent Кметът на малък град в Западна Германия е в животозастрашаващо състояние, след като беше намушкан с нож само дни след избирането си, съобщава полицията, цитирана от The Independent.



Припомняме, че 57-годишната Ирис Сталцер е открита с множество прободни рани в апартамента си в Хердеке, провинция Северен Рейн-Вестфалия, според германските медии. Тежко пострадалата жена е била намерена от своя 15-годишен син, който по-късно е бил отведен от полицията с белезници и защитно облекло, за да се "запазят доказателства по случая".



По информация на вестник Bild, в дома по времето на инцидента се е намирала и 17-годишната й дъщеря. Синът е заявил пред разследващите, че майка му е била нападната от няколко мъже, но повече подробности към момента не са известни.



Служителите на реда заявиха, че разследват всички възможни варианти и не са изключили възможната семейна връзка с нападението.



Регионалният обществен радио-телевизионен оператор WDR съобщава, че полицията и преди е била викана в дома на Сталцер поради сигнали за домашно насилие.



Списание "Шпигел" съобщава, че през лятото на тази година в полицията е бил съобщен инцидент, в който 17-годишната дъщеря на Сталцер я е нападнала с нож.



Случаят предизвика мащабна полицейска операция в Хердеке, град с около 23 000 жители, където Сталцер трябваше да встъпи в длъжност като кмет на 1 ноември. Тя бе избрана на 28 септември като представител на Социалдемократическата партия (SPD) - по-малкия коалиционен партньор в управляващото консервативно правителство на Германия.



Разследването по случая продължава.