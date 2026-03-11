ЗАРЕЖДАНЕ...
Иранският президент очерта условията за прекратяване на конфликта със САЩ и Израел
''По време на разговори с лидерите на Русия и Пакистан потвърдих ангажимента на Иран за мир в региона. Единственият начин да се сложи край на тази война, разгърната от ционисткия режим и САЩ, е да се признаят законните права на Иран, да се платят репарации и да се предоставят твърди международни гаранции срещу бъдеща агресия'', написа той в социалната медийна платформа X.
Припомняме, че на 28 февруари САЩ и Израел започнаха мащабна операция срещу Иран. Тел Авив заяви, че целта ѝ е да попречи на Техеран да се сдобие с ядрени оръжия. Вашингтон заплаши да унищожи иранския флот и отбранителна промишленост и призова гражданите на страната да свалят режима. Още в първия ден на нападението беше убит върховният лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей. Иран отвърна с удари по израелска територия и американски военни цели в Близкия изток.
