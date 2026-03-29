Militarnyi.
Wall Street Journal го нарече критично важен за военните операции на САЩ в Близкия изток, като оцени разходите за подмяната му на 700 милиона долара.
"По време на съвместни оперативни операции, ракети и безпилотни летателни апарати на Аерокосмическите сили на КГРИ във военновъздушната база "Принц Султан'' в Саудитска Арабия напълно унищожиха поне един самолет E-3 [...] [...] със способност за откриване и управление на самолети и авиобази, а всички близки самолети претърпяха сериозни щети'', се казва в изявлението на IRIB, цитирано от КГИР.
Според информацията повече от 10 военнослужещи са ранени, като двама от тях са в тежко състояние. При нападението са били повредени и няколко самолета за въздушно презареждане.
Въз основа на публикуваните снимки, степента на повредата на E-3 Sentry AWACS може да го направи невъзстановим. По-специално, радарния купол на самолета изглежда напълно унищожен, заедно със значителна част от фюзелажа му. Оборудването на борда вероятно също е сериозно повредено от последвалия пожар, разразил се впоследвие от атаката.
Според специалисти изображенията от последствията по самолета не са променени с помощта на изкуствен интелект.
Публикуваните снимки показват и част от серийния номер на самолета – 0005 – който съответства на E-3G Sentry AWACS със серийен номер 81-0005 (AE11EE). Самолетът е принадлежал на 552-ро крило за въздушен контрол, базирано във военновъздушната база ''Тинкър'' в Оклахома.
Преди инцидента във военновъздушната база ''Принц Султан'' данните от отворени източници за проследяване на полети сочеха, че там са разположени шест самолета E-3. Като цяло, според оценки на OSINT, от обща флота от 16 самолета шест са били разположени в Близкия изток, един е оперирал в Аляска, а един е бил в Япония. Останалите осем са били в ремонт.
Самолетите AWACS имат дълга история на употреба и играят решаваща роля в командването и контрола на въздушните операции, както и в разузнаването, наблюдението и рекогносцирането.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.