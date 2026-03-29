''Веднага щом ударната група на самолетоносачи ''USS Abraham Lincoln'' влезе в обсега ни, ще нанесем удар с различни видове крайбрежни противокорабни ракети и ще отмъстим за кръвта на мъчениците от Dena'', цитираха адмирала иранските медии.
Според командира на ВВС всички позиции и движения на самолетоносачите ''USS Abraham Lincoln'', както и техните заявки към страните от региона, са под строгото и постоянно наблюдение на Иран.
''Източната част на Ормузкия проток и Оманско море, които са вход към Ормузкия проток и Персийския залив, са под пълния контрол на военноморските сили на Ислямска република Иран'', добави военният.
По-рано Wall Street Journal писа, че Пентагонът е наредил втора ударна група самолетоносачи, да се подготви за разполагане в Близкия изток, след като изпрати в региона ''USS Abraham Lincoln''.
