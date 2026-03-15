В изявление, публикувано от държавната информационна агенция на Ислямската република (IRNA), иранската армия заявява, че е предприела ''мощни атаки с дронове'' срещу това, което тя описва като охранителни съоръжения, принадлежащи на ''ционисткия терористичен режим''.
В изявлението се казва, че ударите са били насочени към щаба на ''Лахав 433'' - елитно израелско полицейско звено, натоварено с разследването на тежки престъпления и корупция - както и към сателитен комуникационен център, свързан със сателитните мрежи ''Gilat''.
Иранските власти описаха съоръжението като сателитен комуникационен център ''Gilat Defense''.
Израелските власти не са коментирали все още твърдението за поразяването на звената.
Съобщената атака идва на фона на рязката ескалация на военните действия между Иран и Израел, която започна, след като американските и израелските сили предприеха въздушни удари срещу ирански цели в края на февруари.
Оттогава Иран отвърна на удара със серия от ракетни и дронови атаки срещу израелски и регионални цели, докато Израел продължи да извършва въздушни удари срещу иранска военна инфраструктура и съюзнически групи в Близкия изток.
Конфронтацията тласна региона към по-широк конфликт, като се съобщава за размяна на удари в множество военни бази и посолства на САЩ в страните от Персийския залив и опасенията относно по-нататъшна ескалация, включваща ключови корабни пътища и регионална сигурност.
Иран все повече разчита на дронове и ракети с голям обсег като част от военната си доктрина, оръжия, за които твърди, че осигуряват стратегическо възпиране срещу ''технологично превъзхождащи противници''.
В иранското изявление се посочва още, че ''Лахав 433'', често сравняван с ФБР в Съединените щати, се занимава със сложни разследвания, включващи организирана престъпност, корупция и дела, свързани с националната сигурност.
Споменаването на съоръжение за сателитна комуникация, свързано с ''Gilat'', също подчертава нарастващото значение на комуникациите и космическата инфраструктура в съвременната война.
Сателитните системи играят ключова роля във военното командване и контрол, събирането на разузнавателна информация и сигурността на комуникациите, което ги прави ценни цели по време на въоръжени конфликти.
Последните твърдения подчертават нарастващото технологично измерение на конфронтацията между Иран и Израел, която вече включва кибероперации, война с дронове и удари по комуникационната инфраструктура, наред с традиционните военни цели.
С вече високото напрежение в региона, анализаторите предупреждават, че по-нататъшни директни атаки между двете страни рискуват да привлекат допълнителни участници в конфликта и да дестабилизират и без това нестабилния пейзаж на сигурността в Близкия изток.
