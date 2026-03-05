ЗАРЕЖДАНЕ...
Иран отрича изстрелването на балистична ракета към Турция
©
Турското министерство на отбраната заяви вчера, че балистична ракета, изстреляна от Иран към турското въздушно пространство след преминаване през Сирия и Ирак, е била унищожена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО над източното Средиземноморие.
От Sky News посочиха вчера, че иранската ракета, пътуваща към въздушното пространство на Турция, е била свалена от разрушител на ВМС на САЩ в Средиземно море.
"Смятаме, че ракетата е била насочена към база в гръцката част на Кипър, но се е отклонила курса си", пише AFP.
От своя страна вчера Турция привика иранския посланик в страната, за да осъди атаката, а президентът Ердоган заяви, че Анкара "не оставя нищо на случайността" по отношение на сигурността на границите и въздушното пространство в тези трудни времена, през които преминава регионът.
Още по темата
/
Давид Леви: Да се водят преговори със сегашното управление на режима е все едно да се преговаря с Хитлер след загубата му в битката при Сталинград
04.03
Юлиан Войнов: Конфликтът в Близкия изток може да доведе до рецесия, но засега не е основният сценарий
04.03
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният вариант за защита на нашата територия
04.03
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Николай Младенов: Успешно са прехванати три балистични ракети
15:57 / 04.03.2026
AFP: Турция не е била целта на иранската балистична ракета, ударъ...
15:57 / 04.03.2026
НАТО осъди атаките на Иран срещу Турция
14:55 / 04.03.2026
Турция свали иранска балистична ракета, насочена към нейното възд...
14:07 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.