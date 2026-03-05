Въоръжените сили на Иран уважават суверенитета на Турция и отричат да изстрелват ракети към нейната територия, се казва в изявление, публикувано от държавните медии, цитирани отТурското министерство на отбраната заяви вчера, че балистична ракета, изстреляна от Иран към турското въздушно пространство след преминаване през Сирия и Ирак, е била унищожена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО над източното Средиземноморие.От Sky News посочиха вчера, че иранската ракета, пътуваща към въздушното пространство на Турция, е била свалена от разрушител на ВМС на САЩ в Средиземно море."Смятаме, че ракетата е била насочена към база в гръцката част на Кипър, но се е отклонила курса си", пише AFP.От своя страна вчера Турция привика иранския посланик в страната, за да осъди атаката, а президентът Ердоган заяви, че Анкара "не оставя нищо на случайността" по отношение на сигурността на границите и въздушното пространство в тези трудни времена, през които преминава регионът.