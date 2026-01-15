ЗАРЕЖДАНЕ...
Иран затвори въздушното си пространство
Според данните на сайта, препоръката е валидна за малко повече от два часа.
По-рано властите на Германия препоръчаха на своите авиокомпании да избягват въздушното пространство на Иран на фона на продължаващите безредици в цялата страна и потенциалното използване на "средства за противовъздушна отбрана“.
Междувременно властите на Полша, Италия и Испания призоваха своите граждани незабавно да напуснат страната "по всякакъв възможен начин“.
Междувременно Великобритания временно затвори посолството си в Техеран и отзова служителите си поради продължаващите безредици.
"Поради ситуацията със сигурността служителите на Великобритания бяха временно отзовани от Иран. Нашето посолство продължава да работи дистанционно“, се посочва в изявление на правителството.
В Иран от 28 декември се провеждат масови протести. Първоначално те бяха предизвикани от тежката икономическа ситуация и спада на курса на националната валута, но скоро придобиха и политически контекст.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да предприеме строги мерки срещу Иран в отговор на действията на властите за потушаване на мащабните безредици.
