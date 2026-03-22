Al Jazeera.
Отговорът на Иран
''Иранските военни ще ударят цялата енергийна инфраструктура, свързана със САЩ и Израел в Близкия изток, ако нейните електроцентрали бъдат атакувани от съюзниците. Иран ще атакува и инсталации за обезсоляване, както и американска и израелска информационна технологична инфраструктура'', обяви Золфагари, коментирайки заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Американският президент заплаши, да унищожи енергийната система на Иран, ако корабоплаването в Ормузкия проток не бъде възстановено в рамките на два дни.
Al Jazeera припомни, че според иранските държавни медии сваленият ръководител на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани е предупредил, че ''целият регион на Близкия изток ще бъде обезводнен в рамките на половин час'', ако американско-израелските удари са насочени към електропреносната мрежа на Иран, намеквайки за евентуален колапс на водоснабдителните системи в сухия регион.
В същото време западните медии подчертават, че милиони хора в Близкия изток зависят от инсталациите за обезсоляване като основен източник на питейна вода. В региона се намират над 40% от световния капацитет за обезсоляване - приблизително 5 хиляди съоръжения.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.