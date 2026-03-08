TRT World.
''Информиран съм, че няколко американски войници са били заловени'', написа Лариджани в X, подчертавайки, че САЩ 'няма да могат да скрият истината за залавянето на военните.
''Въпреки напразните им усилия, истината не е нещо, което могат да крият твърде дълго''.
В отговор на това изявление говорител на Централното командване на САЩ (CENTCOM) заяви пред Al Jazeera, че твърденията на Иран са неверни.
''Твърденията на иранския режим за залавяне на американски войници са пореден пример за неговите лъжи и измами'', заяви говорителят.
Ескалирането на регионалното напрежение последва началото на съвместни американско-израелски въздушни удари срещу Иран на 28 февруари, при които загинаха над 1000 жертви, включително върховният лидер Али Хаменей, над 150 ученици от ирански училище и висши военни служители.
Войната предизвика широко разпространена регионална нестабилност и ответни атаки от Техеран срещу свързани със САЩ обекти в целия регион.
