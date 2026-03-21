Иран е използвал безпилотни летателни апарати (БпЛА), за да атакува резервоарите за гориво и военна инфраструктура на летище ''Бен-Гурион'' в Израел. Това съобщи днес военната пресслужба на Ислямската република, предава агенция Fars.''Тази сутрин дронове от Ислямска република Иран са ударили военна инфраструктура, резервоари за гориво и места за зареждане с гориво на вражески изтребители на летище Бен-Гурион'', съобщи информационната агенция.Иран многократно е атакувал Израел, както и много страни от Близкия изток досега. Иранските власти твърдят, че атаките са били насочени към американски военни бази. Страните от Близкия изток от своя страна критикуват действията на Иран.Иран също така ефективно затвори Ормузкия проток, което доведе до рязко покачване на цените на горивата. Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей, в изявление, публикувано от иранската държавна телевизия, заяви, че Иран трябва да използва блокадата като лост.