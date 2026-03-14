Американските удари по остров Харг са били насочени към военни съоръжения и летище, но не са засегнали петролния терминал на острова, а износът на петрол продължава с пълен капацитет, според заместник-губернатора на южната провинция Бушер в Иран, предава агенция ТАСС.''По време на сутрешната атака в събота, американско-ционистките сили са повредили някои военни съоръжения и летището на остров Харг. Износът на петрол от петролния терминал Харг продължава с пълен капацитет и дейността на компаниите, разположени на острова, не е прекъсната'', цитира думите му иранските медии.Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че американските сили са нанесли мащабен удар по военни съоръжения на иранския остров Харг. Бомбардировките са били насочени към военни цели. Американският лидер заяви, че е ''решил да не унищожава петролната инфраструктура на острова''.