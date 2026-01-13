ЗАРЕЖДАНЕ...
Иран се готви да екзекутира 26-годишния Ерфан за участие в антиправителствените протести
Както съобщават Iran Human Rights и National Union for Democracy in Iran, 26-годишният Ерфан Солтани ще бъде екзекутиран чрез обесване в сряда (14 януари), след катое арестуван миналата седмица по време на протести в град Карадж.
Според източници, цитирани от Iran Human Rights, семейството на Солтани е било уведомено, че той е осъден на смърт и че екзекуцията е насрочена за 14 януари. Както се посочва, подробностите по случая не могат да бъдат потвърдени независимо, тъй като страната е в състояние на широкомащабно блокиране на комуникациите.
