BBC. Отправени са предупреждения към жителите на Тел Авив и големите градове да влязат в укритията. Задействани са противовъздушните системи на страната, се казва още в съобщението.
ОАЕ затвори въздушното си пространство след заплахата от ирански ракети и дронове. Мярката е превантивна, като противовъздушната отбрана е в готовност да отрази евентуални заплахи. След края на иранската атака с дронове и ракети забраната за полети над емирствата беше отменена.
Кадри от очевидци показват зрелищно падане на поразена иранска балистична ракета над южната сирийска провинция Дараа.
Дрон е бил свален и край посолството на САЩ в иракската столица Багдад.
Междувременно над иранската столица Техеран, въпреки дъждовната буря, продължават и американско-израелските бомбардировки, съобщават жители на града в социалните мрежи.
текст: Милен Кандарашев
