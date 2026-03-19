''По време на операцията по удари по рафинериите в Хайфа и Ашдод, Израел ''използва системата ''Nasrallah'' (усъвършенствана и управляема ракета ''Ghadr'') за първи път'', се казва в изявлението.
Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че Иран е използвал най-новата системата ''Nasrallah'' по време на 65-ата си серия удари срещу Израел.
Цел на атаките са били рафинериите в Хайфа и Ашдод, заедно с редица цели за сигурност и израелски центрове за военна поддръжка в региона, които са били ударени от прецизно насочваните ракети'.
Освен това, ракети със среден обсег Qiam и Zolfaghar са били насочени към американски активи и интереси в базата ''Ал-Хардж'' – описана като основен център за гориво за F-16, F-35 и американски разузнавателни самолети AWACS – както и към базата ''Шейх Иса'', идентифицирана като командно-контролен център с инфраструктура за данни и бойно комуникационно оборудване, и базата ''Ал Дафра''.
Според съобщенията, тези цели са били поразени с точност от ракети със среден обсег на действие, работещи с течно и твърдо гориво, включително ракети с много бойни глави ''Ghadr'', ''Kheibar Shekan'', ''Qiam'' и ''Zolfaghar''.
