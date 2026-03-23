Бакай заяви пред репортери, че Техеран е получил съобщения чрез ''няколко приятелски и съюзнически държави'', в които Вашингтон е поискал преговори, насочени към прекратяване на продължаващия конфликт. Бакай отбелязва обаче, че макар Ислямската република да е отговорила на тези съобщения ''по подходящ начин и в рамките на основните си позиции'', не е проведен официален диалог или преки разговори със САЩ.
''Не сме водили никакъв диалог или преговори със Съединените американски щати'', категоричен е говорителят на иранското външно министерство. Той добави още, че Иран е отправил строго предупреждение относно потенциални атаки срещу неговата енергийна и електрическа инфраструктура, заявявайки, че всяко подобно действие би довело до ''решителен, незабавен и ефективен отговор от нашите въоръжени сили''.
Бакай потвърди, че позицията на Техеран относно Ормузкия проток и условията, очертани по-рано за прекратяване на войната, остават непроменени.
Иранското изявление е в рязък контраст с коментарите на американския президент Доналд Тръмп в понеделник. Говорейки пред репортери преди качване на борда на Air Force One, Тръмп потвърди, че разговорите с неназован висш ирански служител са започнали в неделя и са продължили до вечерта. Той определи служителя като ''високопоставен човек'' и ''най-уважаваният лидер'', като същевременно уточни, че върховният лидер на Иран не е участвал лично в преговорите.
Тръмп посочи, че петдневно отлагане на американските военни удари срещу Иран ще остане в сила като част от структурирана пауза, обвързана с постигането на споразумение.
''Правим петдневен период. Ще видим как ще се развият нещата. И ако всичко върви добре, ще успеем да уредим това. В противен случай просто ще продължим да бомбардираме малките си сърца'', каза той пред репортери. Президентът отбеляза логистичните ограничения, които пречат на личните срещи, и каза, че по-нататъшната комуникация вероятно ще се осъществява по телефона.
Вчера САЩ отправиха ултиматум, изискващ пълното отваряне на Ормузкия проток в рамките на 48 часа и заплашиха да атакуват ирански електроцентрали, ако условията не бъдат изпълнени. Днес, след тези заплахи, на Министерството на войната беше наредено да отложи планираните удари с пет дни, пауза, която президентът Тръмп отдаде на започнали ''задълбочени, подробни и конструктивни разговори'' с Иран.
