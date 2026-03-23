В понеделник Иран отрече да е водил каквито и да било разговори със САЩ, което противоречи на публикацията на американския президент Доналд Тръмп, че наскоро между двете страни са се провели ''продуктивни разговори, предава агенция Anadolu

Информационната агенция Mehr, позовавайки се на ирански източник, заяви, че ''няма диалог'' между Техеран и Вашингтон.

Източникът заяви, че коментарите на Тръмп са част от усилията му ''да намали цените на енергията и да спечели време за изпълнение на военни планове''.

Иранският източник призна, че регионалните страни са предложили инициативи, насочени към намаляване на напрежението.

''Ние не сме страната, която започна тази война и всички подобни искания трябва да бъдат насочени към Вашингтон'', добави той.

Тръмп заяви в понеделник, че е разпоредил 5-дневно отлагане на всички удари по иранските електроцентрали и енергийна инфраструктура, позовавайки се на ''много добри и продуктивни“ разговори с Техеран през последните два дни.

''С удоволствие съобщавам, че Съединените американски щати и страната Иран проведоха през последните два дни много добри и продуктивни разговори относно пълното и цялостно разрешаване на нашите враждебни действия в Близкия изток'', написа Тръмп в своята социална платформа Truth Social.

Тръмп добави, че въз основа на ''тона на тези задълбочени, подробни и конструктивни разговори, които ще продължат през цялата седмица'', той е инструктирал Министерството на отбраната да отложи всички военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни.

Паузата зависи от успеха на текущите срещи и дискусии, добави той.

Това се случва на фона на продължаващата регионална ескалация, откакто САЩ и Израел започнаха съвместна офанзива срещу Иран на 28 февруари, убивайки досега над 1340 души, включително тогавашния върховен лидер Али Хаменей.

Техеран отвърна на ударите с дронове и ракети, насочени към Израел, заедно с Йордания, Ирак и страните от Персийския залив, в които се намират американски военни активи, причинявайки жертви и щети на инфраструктурата, като същевременно това нанесе щети върху световните пазари и авиацията.