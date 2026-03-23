Anadolu.
Информационната агенция Mehr, позовавайки се на ирански източник, заяви, че ''няма диалог'' между Техеран и Вашингтон.
Източникът заяви, че коментарите на Тръмп са част от усилията му ''да намали цените на енергията и да спечели време за изпълнение на военни планове''.
Иранският източник призна, че регионалните страни са предложили инициативи, насочени към намаляване на напрежението.
''Ние не сме страната, която започна тази война и всички подобни искания трябва да бъдат насочени към Вашингтон'', добави той.
Тръмп заяви в понеделник, че е разпоредил 5-дневно отлагане на всички удари по иранските електроцентрали и енергийна инфраструктура, позовавайки се на ''много добри и продуктивни“ разговори с Техеран през последните два дни.
''С удоволствие съобщавам, че Съединените американски щати и страната Иран проведоха през последните два дни много добри и продуктивни разговори относно пълното и цялостно разрешаване на нашите враждебни действия в Близкия изток'', написа Тръмп в своята социална платформа Truth Social.
Тръмп добави, че въз основа на ''тона на тези задълбочени, подробни и конструктивни разговори, които ще продължат през цялата седмица'', той е инструктирал Министерството на отбраната да отложи всички военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни.
Паузата зависи от успеха на текущите срещи и дискусии, добави той.
Това се случва на фона на продължаващата регионална ескалация, откакто САЩ и Израел започнаха съвместна офанзива срещу Иран на 28 февруари, убивайки досега над 1340 души, включително тогавашния върховен лидер Али Хаменей.
Техеран отвърна на ударите с дронове и ракети, насочени към Израел, заедно с Йордания, Ирак и страните от Персийския залив, в които се намират американски военни активи, причинявайки жертви и щети на инфраструктурата, като същевременно това нанесе щети върху световните пазари и авиацията.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.