Според официални данни, силите за противовъздушна отбрана на ОАЕ са успели да прехванат всички цели, които са били близо до въздушното пространство на страната. Такъв е случаят с днешните изстреляни от Иран четири балистични ракети и 25 ударни дрона.
Саудитска Арабия е експулсирала иранския военен аташе, неговия асистент и други служители от посолството заради продъжаващите удари.
Военните на страната заявиха, че днешната атака е част от по-широка ескалация в региона. От началото на конфликта, разразил се в края на февруари, противовъздушната отбрана в ОАЕ вече е регистрирала хиляди въздушни атаки по енергийни обекти и военни бази.
''На 22 март 2026 г. системата за противовъздушна отбрана на ОАЕ прихвана 4 балистични ракети и 25 дрона, изстреляни от Иран.“
Общо, според министерството, от началото на конфликта са регистрирани над 1700 дрона, както и стотици балистични и крилати ракети, нарушили въздушното пространство на страната.
''От началото на явната иранска агресия, противовъздушната отбрана на ОАЕ е атакувала 345 балистични ракети, 15 крилати ракети и 1773 безпилотни летателни апарата.
Тези атаки доведоха до мъченическата смърт на 2-ма членове на въоръжените сили при изпълнение на националния им дълг, както и до 6 смъртни случая на пакистанско, непалско, бангладешко и палестинско население.
Общо 160 души са ранени, като нараняванията варират от леки до умерени и тежки. Сред ранените са граждани на ОАЕ, Египет, Судан, Етиопия, Филипините, Пакистан, Иран, Индия, Бангладеш, Шри Ланка, Азербайджан, Йемен, Уганда, Еритрея, Ливан, Афганистан, Бахрейн, Коморските острови, Турция, Ирак, Непал, Нигерия, Оман, Йордания, Палестина, Гана, Индонезия, Швеция и Тунис.
Министерството на отбраната заявявая, че остава напълно готово да се справи с всякакви заплахи и ще се изправи твърдо срещу всеки опит за подкопаване на държавната сигурност по начин, който гарантира защитата на нейния суверенитет, сигурност и стабилност, и защитава нейните национални интереси и възможности'', гласи изявлениято на ОАЕ.
Властите подчертават, че ударите са заплаха не само за страната, но и за целия регион. На този фон напрежението продължава да нараства след серия от ирански атаки срещу цели в няколко арабски страни, които според Иран са отговор на действията на САЩ и Израел.
