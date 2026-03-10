Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Високопоставен ирански служител заплаши Доналд Тръмп с "елиминиране“, след като американският президент критикува Техеран за блокирането на Ормузкия проток. В публикация вчера Тръмп заяви, че ще атакува Иран "ДВАДЕСЕТ ПЪТИ ПО-СИЛНО“, ако Техеран спре търговията през ключовия морски път в Персийския залив.

Али Лариджани, ръководител на Съвета за национална сигурност на Иран и висш съветник на убития върховен лидер, отговори на Тръмп днес, като написа в социалната мрежа Х:

"Жертвената нация Иран не се страхува от вашите празни заплахи. Дори по-големи от вас не можаха да елиминират Иран. Внимавайте да не бъдете елиминирани вие самите.“

Транспортирането през пролива Ормуз, през който преминава една пета от световния петрол, почти е спряло, след като Иран заплаши да атакува всеки кораб, който се опита да мине през него, което доведе до скок в цените на петрола и газа.