В публикация вчера Тръмп заяви, че ще атакува Иран "ДВАДЕСЕТ ПЪТИ ПО-СИЛНО“, ако Техеран спре търговията през ключовия морски път в Персийския залив.
Али Лариджани, ръководител на Съвета за национална сигурност на Иран и висш съветник на убития върховен лидер, отговори на Тръмп днес, като написа в социалната мрежа Х:
"Жертвената нация Иран не се страхува от вашите празни заплахи. Дори по-големи от вас не можаха да елиминират Иран. Внимавайте да не бъдете елиминирани вие самите.“
Транспортирането през пролива Ормуз, през който преминава една пета от световния петрол, почти е спряло, след като Иран заплаши да атакува всеки кораб, който се опита да мине през него, което доведе до скок в цените на петрола и газа.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.