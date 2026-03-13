Иран обеща "незабравим урок" за САЩ и Израел, след като мощна експлозия разтърси Техеран
Говорителят на външното министерство Есмаил Бакаеи заявява, че Иран няма да приеме редуващите се предложения за диалог с продължаващи удари.
"Не можем да приемем, че от време на време говорят за диалог и примирие, а след това се сблъскваме с повторението на тези престъпления и войната. Нашите въоръжени сили са твърдо решени да дадат на врага незабравим урок“, посочва Бакаеи.
Той допълва, че всички ирански институции са фокусирани върху отбраната, като отбелязва: "Всички ние, както на национално, така и на военно ниво, сме фокусирани върху защитата на иранската нация във всеки аспект.“
Експлозии разтърсиха Техеран в близост до шествието по повод Денят на Кудс.
В Техеран имаше експлозии в близост до шествието по повод Деня на Кудс (Йерусалим), на което присъстваха висши държавни служители, сред които президентът Масуд Пезешкиан, външният министър Абас Арагчи и Али Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност.
(Денят на Кудс (на арабски: Yawm al-Quds - Ден на Йерусалим) е международен ден, отбелязван всяка година в последния петък на свещения месец Рамадан, за да се изрази подкрепа за палестинците и да се противопостави на израелското присъствие в Йерусалим).
Израелските военни заявиха, че през изминалия ден са нанесли удари по над 200 цели в западната и централната част на Иран.
Иранските държавни медии съобщиха, че поне един човек е загинал при експлозиите в района близо до шествието, където се бяха събрали големи тълпи, развяващи знамена и транспаранти с надписи "Смърт на Америка“ и "Смърт на Израел“.
Лариджани, говорейки на митинга в предаване, излъчено по държавната телевизия, заяви: "Тези атаки са продиктувани от страх, от отчаяние. Който е силен, изобщо не би бомбардирал мирно шествие.“
