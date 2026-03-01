ЗАРЕЖДАНЕ...
Иран изстреля две ракети към Кипър
©
По думите им това би представлявало първата иранска ракетна атака срещу Европа. "Сигурни сме, че не бяха насочени към нашите бази", казва британският министър на отбраната Джон Хийли в интервю за Sky News, цитиран от Independent. Няма данни за поразени обекти на този етап.
Обединеното кралство има два големи суверенни района с военни бази в Кипър.
Хийли посочва, че това е пример за една много реална, нарастваща заплаха.
"Когато нашите самолети летят от Катар, те пазят срещу ракети и дронове, насочени към Катар. Когато летят от Кипър, правят същото за Кипър. Но, разбира се, когато самолетите ни са във въздуха и видят ракети или дронове, насочени към други държави, те ще ги свалят", допълва той.
Още по темата
/
Нетаняху твърди, че "има много признаци" за смъртта на Али Хаменей и призова иранците да свалят режима "на ужасите"
28.02
Пеевски: Правителството, макар и служебно, трябва да излъчва сигурност, а не страх и безпомощност
28.02
Още от категорията
/
Channel 12 и TOI: Али Хаменей вероятно е бил ликвидиран при ударите на САЩ и Израел срещу Техеран
28.02
"Под развалините има още деца": Броят на загиналите при удара по девическо училище в Иран се увеличи на 60
28.02
Анализаторът Диана Хусеин за конфликта в Близкия изток: Ако тръгнат 10 млн. души в посока Турция и Европа, не смятам, че ще можем да се справим
28.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нетаняху твърди, че "има много признаци" за смъртта на Али Хамене...
21:32 / 28.02.2026
Пожар обхвана известен хотел в Дубай след иранска атака
19:56 / 28.02.2026
Българско семейство е било в самолет, докато ракетите са летели в...
17:46 / 28.02.2026
WSJ: Цената на петрола ще се увеличи драстично заради ударите по ...
17:47 / 28.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.