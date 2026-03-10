The Guardian.
Според съобщение на иранската държавна телевизия IRIB, която цитира изявление на Корпуса на гвардейците, безпрепятственият проход ще започне да действа още днес, от вторник, 10 март.
"Тези страни ще имат "пълно право на свобода“ за транзит по стратегически важния воден път, ако прекъснат дипломатическите си отношения както с Израел, така и със САЩ“, се посочва в изявлението.
Британското издание отбелязва също, че в момента в морето от двете страни на пролива се намират стотици кораби, тъй като петролните и корабните пазари следят за признаци, че потоците от кораби през този тесен коридор могат да се възобновят.
Трябва да се отбележи, че приблизително една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ обикновено преминават през този проток.
ФОКУС припомня, че на 28 февруари Израел и САЩ започнаха военна операция срещу Иран. В отговор Техеран започна да нанася удари по страни от Близкия изток.
Към 9 март движението на кораби през Ормузкия проток е намаляло с около 90%. Това, от своя страна, се отрази на световната търговия.
