Иран има "необходимата воля" да сложи край на войната, но иска гаранции
Иран очаква да бъдат изпълнени определени условия, "особено основните гаранции за предотвратяване на повторна агресия", заявява Пезешкиан пред председателя на Съвета на ЕС Антонио Коща по време на телефонен разговор, съобщава Bloomberg.
Изявлението идва, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че е готов да прекрати военната кампания срещу страната в рамките на няколко седмици.
Wall Street Journal съобщи, че Тръмп е заявил на свои сътрудници, че е готов да прекрати военните действия в срок от четири до шест седмици, като дава приоритет на унищожаването на иранския флот и ракетните запаси пред по-сложната мисия за отваряне на Ормузкия проток.
Президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви ден по-рано, че всяко решение за прекратяване на войната със САЩ и Израел трябва да "гарантира сигурността и интересите на иранския народ".
"Съпротивата, проявена от армията, заедно с националното единство, проявено от иранския народ по време на войната, са сред най-важните фактори, които помогнаха на страната ни да преодолее настоящите критични обстоятелства", заяви Пезешкиан по време на заседание на кабинета, предава държавната информационна агенция IRNA.
Той също така подчерта важността на "проправителствените демонстрации“ в различни градове за укрепване на иранските позиции.
"Събирането на хората вечерта има голяма стойност... Иран вдъхновява борците за свобода", заяви той.
