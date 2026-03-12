Името е взето от сура от Корана, в която се казва, че Аллах е изпратил ''ята птици'' срещу враговете, които ''ги удряли с камъни от печена глина и ги правили като слама''.
В съобщението се твърди също, че ракетите са достигнали Йерусалим и Тел Авив.
Израелските медии съобщават, че ударът е извършен в северната част на страната. Това е първият път, когато двете страни извършват съвместна атака от началото на конфликта в Близкия изток на 28 февруари.
Първата размяна на огън между Хизбула и Израел се случи два дни по-късно, на 2 март.
Израелските военни също така съобщават, че са започнали мащабна серия от удари по южните предградия на ливанската столица Бейрут тази вечер.
По-рано лидерът на Хизбула Наим Касем се закле във вярност на новия върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей.
Кметът на Кирят Шмона, град в Северен Израел,
''Тези, които са тук и са решили да останат, живеят под земята от 11 дни... Организация, която е победена, изтощена и отслабена, не е способна да изстрелва ракети по Хайфа и Тел Авив. Насрала е елиминирана, а висшите служители на организацията са елиминирани, но Хизбула е много добра в това да се възстанови'', заяви той.
Малко преди атаката, израелски представители заявиха пред медиите, че Израелските отбранителни сили се готвят за ''значително разширяване'' на атаките от страна на Иран и Хизбула вечерта на 11 март.
