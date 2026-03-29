Saba.
''Вашите доблестни синове в армията на Ислямска република Иран са предприели удари с дронове рано тази сутрин срещу логистичен склад и местата за разполагане на американската терористична армия в базата ''Ал-Азрак'' в Йордания“, се казва в изявлението.
Отбелязва се, че базата ''Ал-Азрак'' в Йордания, която разполага със значително оборудване и голям брой персонал, се счита за един от най-важните военни центрове в региона и ключова база за САЩ и техните съюзници.
Централното командване на САЩ все още не е публикувало изявление относно тази конкретна операция.
