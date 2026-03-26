Иран е извършил удари с дронове по пристанище Хайфа, бази на израелския флот и съоръжения за съхранение на гориво, съобщи пресслужбата на армията, предава WANA News Agency.

''Удари с дронове бяха извършени по редица чувствителни и жизненоважни съоръжения на ционисткия режим в стратегическото пристанище Хайфа'', цитира изявлението иранският телевизионен канал SNN.

Освен това атаки са извършени и срещу ''център за производство и ремонт на различни видове кораби на ционисткия режим в Източното Средиземноморие'', както и срещу ''големи съоръжения за съхранение на гориво за изтребители на ционисткия режим в пристанището на Хайфа''.