ЗАРЕЖДАНЕ...
Иран атакува американски бази в редица страни от Близкия изток
©
По информация на медиите, Иран е нанесъл удар по военноморската база на САЩ в Бахрейн.
Също така за експлозии се съобщава в Кувейт, Катар и Абу Даби (ОАЕ).
Във всички тези страни се намират американски военни бази.
Експлозии са чути и в Рияд (Саудитска Арабия).
"ФОКУС" припомня, че днес, 28 февруари, Израел започна превантивна атака срещу Иран, за да елиминира заплахите за сигурността. Поради опасността от ответни удари в цялата страна е обявено извънредно положение, а гражданите се призовават да останат в близост до укрития.
Министърът на отбраната на Израел Исраел Кац обяви въвеждането на "незабавно извънредно положение в цялата страна“. Според него превантивният удар срещу Иран е бил необходим за неутрализиране на съществуващите заплахи за държавата Израел.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ са започнали военна кампания в Иран за премахване на заплахите от страна на действащия режим. Основната цел на операцията е защитата на американския народ и съюзниците.
Още по темата
/
Председателят на Комисията по отбрана Христо Гаджев с упрек към Гюров: На Съвета по сигурност не е поканен дори председателят на НС
12:22
от политическия лидер до последния натовски генерал, нека кажат ясно и категорично каква е позицията им
12:04
Една от нискотарифните авиокомпании преустановява всичките си полети до горещите точи в Близкия изток
11:53
Проф. Владимир Чуков: Ще ни засегне ли мигрантска вълна и може ли да избухне Трета световна война
11:34
"Възраждане": Искаме обяснение за американските военни самолети на летището в София! Това е недопустимо!
22.02
Руслан Трад за отношенията между САЩ и Иран: Всички сигнали говорят за ескалация, която се очаква в следващите дни
19.02
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.