WANA News Agency.
''Остро осъждаме американско-израелската атака срещу ирански граждански самолет, който кацна на летище Машхад, превозвайки лекарства и медицинско оборудване, предоставени от няколко държави''.
Авиационният орган поиска международни организации да разследват инцидента, без да уточнява кога се е случил.
На 28 февруари Съединените щати и Израел започнаха да нанасят удари по цели в Иран. В отговор Ислямската република предприе удари по израелска територия, както и по американски военни бази в Близкия изток.
